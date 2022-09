Avec Kabeya seul en pointe, Solières se montre pourtant très offensif. Il ne faut d’ailleurs que dix petites minutes à Peisson pour faire sauter le verrou. Avec Kabeya seul en pointe, Solières se montre pourtant très offensif. Il ne faut d’ailleurs que dix petites minutes à Peisson pour faire souter le verrou. Le défenseur français est à la reprise d’un centre de Luvevadio, auteur d’une belle action individuelle. La suite? Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n’est la sortie sur blessure de Monsieur Loic Theunis à la pause…remplacé par Dominique Lapierre. Un ancien arbitre affilié à Solières.

Si Maxime Crahay a sorti le grand jeu devant face à Kalonji au retour des vestiaires, la rencontre s’est emballée dans le dernier quart d’heure. Rentré en seconde période, Ruiz, l’attaquant bruxellois, trompe par deux fois un Crahay qui ne peut rien faire (1-2). "À ce moment, je ne pensais pas que mes gars seraient capables de revenir", glisse Pascal Bairamjan.

Les Soliérois, comme à Zwaarte Leeuw en Coupe de Belgique, ne baissent pas les bras. Bartholomé profite d’ailleurs d’une erreur dans la défense adverse pour égaliser (2-2). Moins de cinq minutes plus tard, Kabeya, parti seul face à D’Alberto sur la gauche, donnera l’avance aux siens d’une belle petite frappe. On se dit alors que les Soliérois sont partis pour signer un beau six sur six.. C’était sans compter sur Necipoglu, lancé à la limite du hors-jeu, qui trompe Crahay pour la troisième fois. Cruel pour des locaux qui auront mené une bonne partie du match et montré beaucoup d’impact physique.

Cruel pour des locaux qui auront montré beaucoup d’impact physique. Si d’aucuns en doutaient encore, la bande à Pascal Bairamjan est prête à en découdre dans un championnat qui s’annonce plus indécis que jamais. Avec quatre points sur six, ce Solières-là démarre de bien belle manière sa saison. "Oui, on peut être satisfait", résume le coach.

Arbitre:Loic Theunis, assisté de Ludovic Pector et Théo Guy Bodet.

Cartes jaunes:Ndeon, Kalonji, Bacanamwo, Verbist, Kaleba, Bartholome, Virgone.

Buts:Peisson (1-0, 10e), Ruiz (1-1, 76eet 1-2, 81e), Bartholomé (2-2, 83e), Kabeya (3-2, 88e), Necipoglu (3-3, 90e).

SOLIÈRES:Crahay, Bartholomé, Espeel (72eLasfar), Verbist, Bacanamwo (82eLokonga), Kabeya, Vancoppenolle, Lokando, Peisson, Luvovadio (72eLuvovadio), Ndeon.

JETTE:D’Alberto, De Marree, Kaleba (46eRuiz), El Hajjouji (88eSekou), Virgone (71eAaron-Rodney), Kalonji, Camara, Necipoglu, Sikumoya, Alves (88eCortvriendt), Nzayadiambu.