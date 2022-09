Quentin Ronvaux, un pilier stockali

Il voulait jouer, point

On exagère le trait quelque peu mais cela a semblé presque trop facile pour l’ailler de 22 ans qui semble avoir deux ou trois poumons. Sa percussion sera une arme redoutable tout au long de la saison pour Stockay. On a l’impression, à le voir multiplier les courses et solliciter ses partenaires sans cesse, qu’il est au club depuis des lustres. "C’est vrai que je me sens déjà comme un poisson dans l’eau ici, assure le pur produit sang et marine. Je ne regrette pas du tout mon choix. Je sais que sportivement, j’ai reculé d’un cran en passant de la Nationale 1 à la D2 ACFF. Mais il fallait que je joue. À mon âge, cela devenait même capital. J’aurais pu rester à Liège et prendre le temps de jeu qu’on me donnait. Mais ce n’était plus assez eu égard aux sacrifices que cela impliquait. C’était un rythme de semi-professionnel."

Ce premier succès stockali doit désormais en appeler d’autres. "Oui, on doit maintenant enchaîner et le match face à Hamoir est déjà un petit test de maturité, dit Quentin Ronvaux. On va voir ce qu’on vaut face à une bonne équipe de la série. On ne doit pas se mettre trop de pression. On doit avancer pas à pas avec cette toute nouvelle formation. Il y a un bon potentiel. Il faut juste le laisser s’exprimer. Je suis certain que ce groupe va faire de belles choses. Mais svp, laissez-nous du temps…"Message reçu 5 sur 5, Quentin.