Ouchan: «Dorénavant, on fera avec les joueurs qui en veulent»

On l’avait entendu hurler durant le match, Hassan Ouchan. « Est-ce qu’on veut vraiment gagner ? » Donc, après la rencontre, on se devait de le rencontrer et on n’a pas été déçu ! Nous étions deux dans le couloir des vestiaires mais il parlait très fort non qu’il craigne que nous soyons atteint de surdité mais pour être entendu de l’autre côté de la porte. « On avait une équipe largement plus expérimentée que celle de Beaufays, maugréait Hassan Ouchan. Mais eux, ils ont sorti leurs tripes. Nous n’étions pas à la hauteur pour ce rendez-vous. Le tournant, c’est la carte rouge. Après, on a basculé vers un côté obscur. Je n’ai pas reconnu mon équipe. On s’est mis en difficulté au lieu de se ressouder. La malchance a un peu joué aussi car on a eu les occasions pour revenir au score. »