Mission accomplie pour Waremme

Verviers commettant des fautes, Gaudoux enchaînait les lancers puis un tir de loin pour filer à 11-7 sur un assist lumineux de Bully. Si les visiteurs revenaient à 13-13, les sorties de banc de Ceulers et Germay apportaient un plus alors que Bully faisait 23-13 et contrait la dernière tentative visiteuse du quart.

Une avance qui allait demeurer tout au long de la rencontre. Ainsi, d’un tir à trois points sur le buzzer, Moray stoppait un premier retour adverse pour afficher 31-21 au marquoir. Même si Waremme proposait un jeu moins fluide que de coutume et surtout sans grande réussite, la défense allait toujours tenir le choc et faire le job.

Ainsi, restant les quatre premières minutes de la deuxième période sans marquer, les Wawas ne paniquaient pas et n’encaissaient pas. Une transition de Kamel relançait la machine qui se contentait de paniers intérieurs par Moray et Germay afin de maintenir les visiteurs à distance.

Car si les tirs de loin ne rentraient pas, les locaux donnaient quelques ballons dans la raquette pour continuer à faire avancer un marquoir qui semblait presque figé tant les visiteurs ne trouvaient pas non plus la distance pour le faire avancer.

44-34 pour débuter le dernier quart, tout restait possible vu le peu de productivité des deux groupes. Et même si on sentait les Wawas maîtriser leur sujet, la bombe de Kamel pour lancer les dix dernières minutes leur donnait une bouffée d’air. La suite de la rencontre s’éternisait un peu, Waremme finissant le travail par une pluie de lancers (NDLR: 11 des 13 derniers points locaux). Car, même si les visiteurs enchaînaient trois bombes, ils ne pouvaient pas revenir suffisamment que pour contester un Waremme solide, même sans briller.

QT : 23-15, 10-10 (33-25), 11-9 (44-34), 18-19.

WAREMME : Bully 8, Archambeau 6, Germay 7, Kamel 7, Horrion 5, Bondue 0, Ceulers 4, Moray 7, Cools 0, Gaudoux 18.