Medhy Nossin remporte le duel fraternel

Le duel n’aura jamais vraiment eu lieu entre les deux promus. Face au club entraîné par son frère, le président Medhy Nossin a pu faire la fête, d’autant que le suspense n’aura été que de courte durée selon son entraîneur Pierre Longueville. " Nous avons eu très facile, même plus que ce que je pensais en avant-match. Ils ont été très agressifs durant les vingt premières minutes avant de clairement baisser le rythme et ce, alors que nous n’étions plus que dix malgré l’exclusion très dure de Bastien Heptia."