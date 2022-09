Mature, Xhoris bat un Amay bien pâle

Les Condrusiens ont en effet dominé les débats de bout en bout. S'appuyant sur un bloc-équipe éprouvé, Xhoris trouve l'ouverture dès la neuvième minute lorsque Viera prend trop facilement le meilleur sur Cavallaro avant de centrer pour Bebronne qui dévie hors de portée de Lallemand. Les deux attaquants, rares transferts de Xhoris, confirmeront leurs bonnes dispositions en inscrivant chacun un doublé. A la 16e, lorsque Xhoris a doublé la marque, on a senti que la rencontre était déjà pliée tant Amay manquait de tout. Barankiewicz, l'ex Xhorisien, a eu beau essayer de secouer ses troupes en criant. " Allez les gars on est à deux de tension là." Mais rien n'y fait. Amay était tout simplement trop faible pour un adversaire qui confirme une fois de plus qu'il faudra compter avec lui dans le haut du tableau."9 sur 12, c'est effectivement un bon début. Dommage ce revers face à Flémalle dans les circonstances que l'on connaît, constatait le coach condrusien évidemment heureux d'avoir vu son équipe bien négocier ce match piège.Pour être dans le haut du tableau, il faut être régulier et donc ne pas perdre des bêtes points. Mes hommes l'ont bien compris aujourd'hui mais le championnat est encore long."

Dans l'autre camp, c'était évidemment la soupe à la grimace. " Nous sommes passés à côté de notre sujet, déplorait Loïc Puits.Il nous manque quelques cadres pour l'instant et nous avons du mal à trouver des solutions de remplacement. Nous n'avons d'ailleurs su inscrire que quatorze joueurs sur la feuille. Ça dit tout."

Arbitre : M. Baudon.

Cartes jaunes: Fagot, Paulo Da Silva, Viera.

Carte rouge: Murgia (66e, 2ejaune).

Buts : Bebronne (0-1, 0-2, 9eet 16e), Viera (0-3, 0-4, 26eet 49e), Mack (0-5, 72e).

AMAY : Lallemand, Fagot, Cavallaro (46eSprimont), Murgia, Barankiewicz, Essafi, Paulo Da Silva (67eKazadi), Da Fonseca, Boutachdat, Diakite (62eSantoro), Dethier.

XHORIS : Condon, Terlier, Meuleman, Viera Laranjeira (67eMattart), Bernard, Mack, Sacré, Bebronne (70eLodonou), Ahn, Lawarrée (76eRixhon), Banneux.