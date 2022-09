Il fallait venir en seconde période pour voir des buts à Burdinne. " Et c’est dommage parce que juste avant la mi-temps, nous avons une occasion énorme, détaille Jean-Christophe Piccart.Après, ça devient plus compliqué et sur l’ensemble du match, le résultat est finalement logique." Tout profit pour un Momalle qui occupe toujours la tête avec Braives.