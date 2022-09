Le speaker de Solières devient arbitre de touche à Solières-Jette : « Je n’ai pas hésité une seconde »

Sans surprise, Loic Theunis ne reprendra pas le sifflet en deuxième mi-temps et un appel au micro est lancé par Dominique Lapierre…ancien arbitre de touche en P1. "Honnêtement, quand Monsieur Theunis s’est blessé, je savais que c’était pour moi, confie l’intéressé.Forcément, on a respecté la procédure et je suis descendu directement dans les vestiaires pour proposer mes services. Je ne voulais pas les laisser tout seul. Je suis commissaire au terrain et c’est moi qui dois m’occuper d’eux. Pour moi, c’était logique de venir les aider."

Les staffs ont rapidement donné leur aval. " Je savais qu’il resterait neutre et ce fut le cas. Il a fait le job comme il le fallait", pointe d’ailleurs Sébastien Conte, le coach de Jette.

Arbitre durant sept saisons, Dominique Lapierre, qui avait rangé son sifflet il y a trois ans, n’a en effet rien perdu de ses qualités."Des visionneurs étaient présents et m’ont dit que j’avais du bagage. Ça me fait évidemment plaisir", sourit l’habitant de Ohey.

«Imaginez si je lève mon drapeau…»

La dernière action du match, alors que le score était de 3-2 en faveur des locaux, laissera un goût amer aux Soliérois. En position de hors-jeu, Dilhan Necipoglu égalisera pourtant à la dernière seconde."En réalité, c’est un défenseur de Solières qui touche le ballon donc le hors-jeu s’annule, dit Dominique Lapierre.Imaginez un seul instant si j’avais levé mon drapeau. Je pense que j’étais mort (rires)."

Une prestation cinq étoiles dans le chef de Monsieur Lapierre…qui a repris goût à ses premières amours. »Les réflexes sont rapidement revenus et j’ai pris mon pied, dit-il.Mais je ne pense pas que je reprendrai un jour, je n’ai plus le temps comme avant… »