Ainsi, le nouveau venu Giulian Teise était titularisé pour la deuxième fois au poste de latéral droit avec une montée en puissance intéressante à voir. "On a plus mis le pied sur le ballon et mieux combiné. La seule chose qui a manqué est la finition dans les quinze derniers mètres. Mis à part la petite erreur commise en tout début de rencontre, je pense qu’on a été bien défensivement et la seconde période a été totalement pour nous en infériorité numérique en plus", explique ce défenseur qui fêtera ses 23 ans à la mi-septembre.

Mis en confiance assez rapidement, ce ferrailleur de profession explique son parcours: "Le coach m’a beaucoup parlé et dès le début de la préparation, j’ai eu une place de titulaire et j’espère la garder le plus longtemps possible. Formé à Eupen puis au Sporting de Charleroi et ensuite au Standard, je suis ensuite resté sans club car le club d’Avellino en Italie est tombé en faillite. J’ai alors signé au RFC Liège, puis je me suis fait aussi opérer des deux mollets et enfin, je suis resté sans club un an pendant le covid avant d’essayer de me relancer à Hamoir."

Le discours de Raphaël Miceli lui avait bien plu quand il est venu s’entrainer avec Hamoir la saison dernière. Le T1 des Rats lui a fait comprendre directement qu’il le voulait et cela a fait beaucoup malgré des propositions de Verlaine la saison dernière mais qui n’ont rien donné.

Et quand on lui demande sa meilleure place sur le terrain, la réponse fuse directement: "Je peux aussi bien arpenter le flanc droit que le flanc gauche!"

Une polyvalence défensive qui n’est certainement pas pour déplaire au staff technique des Rats.