Lapierre: «Waremme n’a pas à s’inquiéter»

Le jeune défenseur l’explique car il est un rassembleur pouvant amener ses coéquipiers vers un même objectif. "Malgré qu’on ait fait quelques transferts cet été, on est une équipe qui se connaît bien avec beaucoup de jeunes joueurs. Depuis quelques saisons, on forme un groupe. On grandit et on monte en puissance même si, malheureusement, les résultats ne suivent pas"poursuit-il.

Et, effectivement, le début de saison des Rouge et Blanc est assez timide. Auteur d’un point sur six, les hommes de Steve Dessart sont complètement passés à côté de leur seconde mi-temps dimanche dernier face à Dison. "Je ne sais pas trop pourquoi on fait un début de saison comme ça. On a fait des bons matchs amicaux de pré-saison pourtant… Mais je suis certain que la mayonnaise va finir par prendre rapidement!"

Et il le faut car le week-end prochain, le matricule 190 reçoit le RFC Seraing B. Deux formations en quête de leur première victoire. "Ils ont 0 sur 6 mais je pense que c’est fort. Il ne faut pas oublier qu’ils ont affronté Warnant et Meux qui ne sont pas n’importe qui dans cette division."

Samedi prochain, le capitaine Lapierre et ses coéquipiers devront concrétiser face aux Sérésiens s’ils ne veulent effectivement pas voir la mayonnaise commencer à tourner.