La pièce tombe du côté hutois

Dans un match longtemps serré, ce sont finalement les gars de Manu Gorissen qui l’ont emporté. " C’est bien de gagner mais c’est dommage d’avoir donné ces deux goals en première période. Pour le reste, c’était une réelle opposition de styles et je suis content d’avoir vu mes joueurs émerger" se satisfaisait l’entraîneur. En face, on regrettait le manque d’envie. " L’équipe qui voulait le plus la victoire a su avoir la réussite nécessaire" commentait Christophe Grilo.