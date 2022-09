Jordan Marino, l’électron libre faimois

Avec seulement deux buts marqués en quatre rencontres, les Étoilés ne sont pas encore prêts. "Face à Ster dimanche, on s’est encore créé de nombreuses occasions. Je reste persuadé que nos attaquants vont se réveiller, confie Jordan Marino. Aux entraînements, on bosse bien et la confiance est là. Ce qu’il manque à l’équipe? Pas grand-chose. Il nous faut un match référence. Une fois qu’on va commencer à inscrire des buts, on va faire mal. Parce que, je le répète, dans le jeu on est bon."