Pendant toute la rencontre, il a donc fallu faire des ajustements et tenter de tenir défensivement car, au niveau de l’adresse, ce fut encore très compliqué pour des Templiers s’appuyant sur neuf points consécutifs de Kerkhofs pour terminer le premier quart à 16-16. Mais malgré la bonne volonté défensive, l’attaque ne suivait déjà plus. Les deux bombes de Henrard et Szabo, qui plantait son seul panier, dans le deuxième quart ne faisaient que retarder l’échéance.

En effet, de 31-26 à la pause, le marquoir allait s’affoler. Mais uniquement pour les locaux car Tassin et ses coéquipiers ne marquaient plus que six points dans le troisième quart et se retrouvaient avec un 53-32 insurmontable par la suite. " Nous sommes encore terriblement fragiles mentalement, constatait le coach Leclerqs.En première période, nous étions bien dans le match avec une grosse défense. Mais le fait que cela ne se traduise pas au marquoir offensivement a été problématique. La deuxième période a débuté par un 8-0 et notre match était terminé. On va tenter de rester positif et travailler pour remonter la pente avec un groupe qui doit se rééquilibrer."

QT : 16-16, 15-10 (31-26), 22-6 (53-32), 16-18.

HANEFFE : Berger 6, Palazy 2, Tassin 12, Ewbank 9, Henrard 5, Kerkhofs 11, Szabo 3, Collombon 7.