Engis B rejoint dans les derniers instants

"Les erreurs arbitrales payeront pour l’une des deux formations", tels étaient les mots des entraîneurs en début de rencontre, et ils avaient vu juste! Quelques instants avant de rentrer aux vestiaires, Oreye B inscrit un but sur une action litigieuse. On peut alors se questionner sur les paroles des coachs, mais elles sont pourtant logiques. En effet, le match aurait pu ne jamais se dérouler. Heureusement pour les locaux qui ont pu compter sur le dévouement d’un de leur joueur, blessé en ce jour, afin de siffler les débats."Quatrième match et troisième fois sans arbitre, souffle Jordan Horten, T1 des Verts.Il faut que ça change, cela devient frustrant pour les joueurs."