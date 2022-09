Et pourtant, malgré la défaite de cinq buts d’écarts, l’entraîneur hutois Benoit Baseil a pu observer quelques éléments intéressants. "Quand on est au plus bas, tu ne peux retirer que du positif de toute manière, souligne avec malice l’ancien gardien. Nous n’étions que 14, et j’ai pu compter sur l’intégration de deux nouveaux jeunes du club, à savoir Sal Dechesne et Eliot Chavanne. Quand je regarde l’entame de match, je me rends vite compte que nous répétions les mêmes lacunes que lors de la saison dernière, à savoir de grosses erreurs de placement qui nous coûte immédiatement des buts. Car quand on y regarde, au premier quart-temps, nous avons eu pas mal de pénétrations dans le cercle et, donc, des demi-occasions. Il nous manque le réalisme contrairement à nos adversaires."

Et quand on sait que jeudi dernier, Huy s’est incliné 4-3 face à une équipe du ventre mou de… D3, la marche est encore longue avant de retrouver un niveau décent. "Nous étions bien mieux structurés que jeudi déjà. J’ai vu de l’amélioration. On manque clairement de préparation et si tout se passe correctement, avec des joueurs assidus, je me donne jusqu’en octobre pour retrouver un niveau correct. Nous devons regarder devant et pas ruminer le passé, c’est comme ça."

Mais par rapport à la fin en boulet de canon de la saison passée, le contraste est immense. Les joueurs vont donc devoir mettre les bouchées double pour relancer une dynamique auprès des supporters, ce qui faisait concrètement la force du club lors des Play-Down.