Altin Muaremi se sent chez lui à Huy

À propos de ce coup de réparation, il est bon de préciser que c’est notre interlocuteur qui l’avait forcé. "Effectivement, corroborait l’ancien joueur de Jodoigne. Je m’infiltre bien dans la défense, j’ai l’occasion de frapper mais il y a beaucoup de joueurs devant moi et je cherche donc la faute. Un peu plus tard dans le match, j’ai encore une opportunité similaire où, à la place de tirer au but, je tente une passe. C’est dommage parce que, durant la mi-temps, le coach m’avait encore demandé de tenter ma chance et d’allumer dès que possible."

Parlant de son style personnel, Altin nous expliquait. "À la base, je suis plutôt un meneur de jeu mais, pour le moment, Manu Papalino me fait évoluer sur le flanc gauche où il me laisse beaucoup de liberté puisque je peux rentrer dans le jeu et donner toutes les phases arrêtées. Je suis une sorte d’électron libre. "

Arrivé à Huy parce que Manu Papalino l’avait repéré quand il était venu offrir le but de la victoire à Jodoigne la saison écoulée, notre sympathique interlocuteur s’exclamait samedi soir. "Ici, je suis chez moi, à la maison! J’avais besoin de plus de temps de jeu, de disputer tous les matchs. Je suis persuadé que je vais réaliser une belle saison. J’ai souvent vu jouer Huy la saison dernière et je pense qu’il y a plus de qualités maintenant. Je n’ose pas trop le dire mais j’espère qu’on peut jouer la colonne de gauche. "

Ce serait effectivement bien que Huy passe une saison tranquille…