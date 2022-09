Waremme B se prend les pieds dans le tapis

Invaincu au Pôle Ballons l’an dernier, Waremme B était néanmoins un peu dans le doute en recevant les promus dans la division. Et le départ allait s’avérer très négatif pour des locaux sans réussite alors que les visiteurs s’appuyaient sur Di Prospero et déjà deux bombes pour prendre le contrôle (3-10 puis 6-23). Perdant Parent sur entorse après trois minutes, les Wawas étaient à côté de leur sujet mais allaient chercher dans leurs rotations, pourtant limitées, de l’impact avec Ceulers et Deville. Piedbœuf avait ensuite un magnifique passage pour ramener les siens à 17-23 et on sentait la machine prête à se mettre en place.