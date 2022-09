Vaincue, l’Union Huy Basket est positive malgré tout avec 30 points de Jaco

Evidemment, avec les rotations, les locaux allaient se faire de plus en plus pressant et, avec une réussite qui ne les quittait pas, finissaient par faire plier une défense hutoise qui encaissait 43 unités à la pause. Mais l’Union répliquait avec un Jaco qui allait être simplement intenable. 30 unités pour le "papy" de l’équipe qui maintenait l’écart à 15 points maximum. Contrairement aux rencontres de préparation, il y avait donc "match" avec Maah puis Roncali, s’appliquant pour le terminer positivement.

Et de quelle manière puisque les Mosans revenaient à 3 unités avec la balle. " Malheureusement, c’est le revers de la jeunesse, on prend deux shoots rapides sans même attendre l’arrivée de Jaco, comme s’il restait 5 secondes à jouer alors qu’on avait le temps de continuer à prendre de meilleures options. Ça ne rentre pas et l’adversaire contrôle les derniers débats. Mais on a montré de très belles choses positives pour la suite", soulignait le mentor des Noir et Or.

QT : 21-19, 22-13 (43-32), 21-17 (64-49), 23-33.

HUY : Puddu 0, Bennardo 4, Danze 11, Royen 6, Jaco 30, Njoumegni 14, Maah 6, Roncali 11