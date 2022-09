Même à 9 contre 11, Geer s'impose

Geer est sur les rails et les spectateurs pensent déjà à la quatrième victoire de rang de leur équipe. Mais quelques instants plus tard, Georges arrête fautivement un Eupenois peu après la ligne médiane. Monsieur Laforge n'hésite pas un seul instant et considère que le Geerois est en position de dernier homme. Il lui présente un bristol rouge. Tout est remis en cause. Plus question de jouer l'offensive à tout prix, Nicolas Henkinet demande à ses joueurs de faire bloc. Eupen est volontaire, mais ne parvient pas à inquiéter Aerts, particulièrement rassurant pour sa défense.

La seconde période est du même acabit. Les visiteurs, même s'ils gardent le contrôle du ballon, ne parviennent que trop rarement à se créer des occasions franches. Le tir de Krafft est dévié par Vandebosch. Les coups francs de Benoît Laschet arrivent dans les bras du gardien, attentif. Finalement, l'occasion la plus franche est l'envoi de Vanaschen qui oblige Aerts à se détendre à quelques encablures de la fin. De l'autre côté, les locaux parviennent encore à se créer l'une ou l'autre possibilité en contre, mais Pelzer intervient toujours fort à propos, que ce soit devant Vigil Bajo ou Mulowa.

Finalement, le coup de sifflet final est accueilli avec un énorme soulagement du côté des Bleus qui signent ainsi un magnifique 12 sur 12. De quoi caracoler en tête de la division.

Arbitre : Fabien Laforge

Cartes jaunes: Vigil Bajo; Tonkovic

Cartes rouges: Georges (18e, directe), Philippe (83e, deuxième jaune)

But : Vigil Bajo sur pen. (1-0, 13e)

GEER : Aerts, Grosdent, Vandebosch (66eFadda), Georges, Delvaux (73eMulowa), Bekaert, Philippe, Henquet (81eLitran), Cokgezen, Vigil Bajo, Messina (88eCoulon)

EUPEN : Perlzer, Vanaschen, Dreessen, Palm, Ordonez, Tonkovic, Mennicken (73eSchins), Laschet B (85eColle), Krafft, Fumagalli (70eNsumbu), Laschet C.