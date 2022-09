Les Vert et Blanc ont triomphé, pas Hannut

Mais le véritable tournant du match se produit dès la reprise. Pere, déjà averti pour une rouspétance stupide, tacle fautivement au milieu du terrain juste sous les yeux de l’homme en orange qui lui brandit logiquement un second carton jaune. Dans la foulée, un coup de coin des Beaufagnards bien donné par Daenen est converti en but par un heading de Turco laissé libre de tout marquage. Logiquement, même réduits à dix, les Hannutois se ruent en attaque pour égaliser mais ils se font surprendre par un contre rapidement mené. Cette fois, Turco se transforme en passeur et Manirakiza n’a plus qu’à pousser le ballon dans la cage pour donner au score son allure définitive. Pourtant, à de nombreuses reprises, les Hannutois auront encore l’opportunité d’inscrire l’un ou l’autre but mais que ce soit Cossalter ou Dréze, ils trouveront toujours un excellent Macors sur leur route et restent donc bloqués en bas de classement avec leurs trois maigres unités.

Arbitre : Michaël Addai.

Cartes jaunes : Fourny, Pere, Manirakiza, Javaux, Haleng, Macors.

Carte rouge: Pere (48e, 2CJ).

Buts : Thans (17e, 1-0), Cossalter (22e, 1-1), Turco (49e, 2-1), Manirakiza (52e, 3-1).

BEAUFAYS : Macors, Colette, Zehram, Fourny B., Daenen, Manirakiza (76eGobraiville), Fourny S. (79e Ransy), Turco, Haleng (86e Derkaoui), Balthasart, Thans (39eGenaux).

HANNUT : Racz, Adrovic, Javaux, Spadaro (68eDrèze), Ouchan, Pere, Cwynar, Pasteels (80eMissé Missé), Henrot S., Henrot N. (58eFormica), Cossalter.