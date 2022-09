Au coup d’envoi, les locaux semblent partir avec une belle longueur d’avance, eux qui sont renforcés par les présences de Gosselain, Mievis, Tchamdjou, Gallina ou encore Constant. Mais alors que les Taureaux ont la possession du ballon et font le siège du rectangle de Couscheir, les visiteurs font frapper sur leur première sortie. Bien servi par Oloa, Mazloum se met sur son pied gauche et enroule son envoi, qui termine au fond avec l’aide de la transversale et du poteau (0-1).

Imprécis dans les vingt derniers mètres adverses, les Taureaux vont se faire punir une deuxième fois quand, à la 25e, Antoine Willems s’élève plus haut que tout le monde sur un corner de Spronck et place sa tête au fond des filets (0-2). Score à la pause avec un Huccorgne hyper réaliste, au contraire de Verlaine.

Un scénario qui va évoluer dans le deuxième acte puisqu’on rejoue à peine depuis dix minutes quand le remuant Tchamdjou se fait accrocher dans le rectangle. Gosselain se charge de la sentence (1-2). Et, dans la foulée, un joli centre de Constant trouve Evrard au second poteau, qui conclut d’une belle tête plongeante (2-2).

Tout est à refaire pour les deux équipes et, plus les minutes passent, plus la tension monte. Un climat qui va profiter à Verlaine, bien que réduit à dix, qui va passer devant grâce à un superbe solo de Gallina à cinq minutes du terme (3-2). Mais alors qu’on se dirige vers une victoire locale, cette rencontre n’avait pas encore livré tous ses secrets. Et dans les arrêts de jeu, une reprise croquée de Larock arrive dans les pieds de Mazloum. Le numéro 30 huccorgnois ne tergiverse pas et envoie un obus sous la latte de Creppe (3-3).

Chaque équipe aura, à tour de rôle, mené et été menée. Mais les deux formations se quittent ainsi sur un partage qui n’arrange finalement personne.

Arbitre: Saolona Afy Kizedioko.

Cartes jaunes: Oloa, Wera, Tchamdjou, Evrard, Cosntant, Mazloum.

Cartes rouges : Tchamdjou (66e, 2ejaune), Oloa (90e+3, 2ejaune).

Buts: Mazloum (0-1, 7e), An.Willems (0-2, 25e), Gosselain (1-2 sur pen, 55e), Evrard (2-2, 60e), Gallina (3-2, 86e), Mazloum (3-3, 90e+1).

VERLAINE B: Creppe, Constant, B.Bellefroid, Wera, Evrard, Franchina, Voss, Gosselain (74eR.Bellefroid), Tchamdjou, Mievis (74eD.Fransquet), Gallina (88eDona Ilunga).

HUCCORGNE: Couscheir, Oloa, Faniel (62eObrou), Spronck, Beduin, Aspiotis (69eBanza), An.Willelms (78eHassane), Larock, Mazloum, Dhaeze, Lejeune.