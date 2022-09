Hamoir est tombé sur un os

En effet, on jouait depuis moins de cinq minutes que Gaux profitait de la mansuétude de la défense locale pour tromper trop facilement Rausin d’un shoot des 25 mètres (0-1). Les hommes de Laurent Gomez étaient sur du velours même si à la 11e minute, une reprise instantanée de Doneux du pied gauche filait juste à côté du poteau.

Quelques minutes plus tard, Yilmaz tentait d’éviter la sortie de Paulus et tombait dans le rectangle. Proche de la phase, l’arbitre sifflait une simulation de l’avant local avec, à la clé, un bristol jaune. Une décision pas trop controversée par les joueurs de Hamoir.

Hamoir éprouvait bien des difficultés à mettre hors position une défense bien organisée et qui excellait dans le trafic aérien. Peu avant la pause, un ballon contré voyait la tête de Rouffignon heurter la barre transversale. Alors qu’on pensait que M. Malaise allait siffler la pause, Tietcheu marchait sur un adversaire au sol et recevait la rouge directe.

Et paradoxalement, à dix contre onze, Hamoir allait prendre à sa charge la seconde période avec une équipe de Meux incapable de repartir correctement en contre si ce n’est en tout début de seconde période avec un arrêt de Rausin sur un essai de Gaux.

Les possibilités devant la cage de Paulus ne manquaient pas mais le dernier rempart des Namurois restait intraitable. Comme sur ce coup-franc direct bien botté par Yilmaz par exemple. La plus belle occasion hamoirienne survenait dans les dernières minutes de jeu avec ce ballon dévié par Doneux et écarté par Paulus. La reprise directe de Crespo heurtait le poteau. Dans les dernières secondes, on notait encore un beau save de Rausin.

Pour finir, Meux emportait finalement grâce à sa maturité son troisième succès de la semaine face à une équipe de Hamoir qui reste donc sur deux défaites mais qui ne méritait pas d’être battue sur ses terres ce dimanche. On notera aussi que Meux n’avait jamais emporté auparavant la totalité de l’enjeu en bordure du Néblon.

Arbitre : Quentin Malaise, assisté d’Andy Denuit et Romain Delrée

Cartes jaunes: Yilmaz, Coquelle, Kinif, Moors, Lahaque

Carte rouge: Tietcheu (45e, directe)

But : Gaux (0-1, 4e)

HAMOIR : Rausin, Teise, Tietcheu, Biersard, Ceylan, Evrard (46eLahaque), Masset, Doneux, Mukendi (67eMessaoudi), Lafalize (61eCrespo), Yilmaz.

MEUX : Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Smal, Rosy, Coquelle (57eMoors), Kinif (78eFarikou), Gaux (73eBaudoin), Rouffignon.