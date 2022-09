Pourtant, l’entame de match est étonnamment partagée. Le jeu part des deux côtés, les duels sont musclés et les courses déjà bien affirmées. Au gré des minutes, ce sont les locaux qui vont prendre le dessus. Et si Cassart est à la parade sur un premier coup de casque de Lambrecth, le portier ouffetois sort un peu vite dans les pieds de l’attaquant qui, à l’expérience, obtient le penalty. La brèche est ouverte et les gars de Bernard Wégria vont s’y engouffrer. Rapides en possession de balle mais également très remuants sans le cuir, Militello et consorts prennent le dessus. En face, les erreurs sont bien trop nombreuses. Flémalle n’en demande pas tant et c’est sur un score de forfait que les joueurs rejoignent les vestiaires.

Après la pause, le rythme chute quelque peu. Les locaux gèrent leur avantage face à un adversaire, il est vrai, bien mieux en place. Les coups d’accélérateur des visités sont plus rares mais tout aussi décisifs. Ferron lance d’ailleurs la mi-temps d’une superbe frappe. En reconversion, les Orange mettent le nez à la fenêtre pour la première fois via Gendebien. Mais sa frappe est trop axiale que pour embêter Dentz. Les Flémallois continuent d’enchaîner les réalisations et c’est tous les offensifs locaux qui engrangent de la confiance au gré des buts marqués. Dony a néanmoins le ballon de l’honneur au bout des pieds mais se heurte à un portier local vigilant à défaut d’être sollicité.

Les Flémallois l’emportent donc logiquement face à des Ouffetois qui n’ont jamais semblé capables de rebondir après l’ouverture du score.

Arbitre:Sébastien Henikenne.

Cartes jaunes: Troussard, Ferron, Scopel, Diallo, Quitin.

Buts:Scopel (1-0 sur pen, 13e), N. Militello (2-0, 17e), Lambrecth (3-0, 4-0, 7-0, 21e, 23e, 72e), Ferron (5-0 et 6-0, 39e et 51e), Colombi (8-0, 84e), Ioakimidou (9-0, 90e),

FLÉMALLE: Dentz, Quitin, Ioakimidou, Abdoulaye, Thiry, Lambrecth, N. Militello (65e Pavone), Gambini, Ferron (52e Colombi), Scopel (52e Costadoni), Collette.

OUFFET:Cassart, Troussart, Sarowski (46e Diallo), Bomersomme, Demarteau, Thiry (46e Moes), Gendebien, Dony, Marchal, Merlina (76e Lardau), Humblet (46e Giavon).