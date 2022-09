Fize s'en sort avec son expérience

Dès le coup d'envoi, le stress des protagonistes se ressent. La construction fait défaut et les approximations sont nombreuses. Les Tricolores, avec la descente, prennent un léger ascendant. Un centre de Licour de la gauche rencontre la tête d’Erivelton qui secoue les filets latéraux. Sur une longue rentrée de Gillard de la gauche, le ballon échappe à la défense mosane. Licour, au petit rectangle, ne laisse pas passer l'aubaine. Son tir dévié du pied par Graindorge finit toutefois sa course dans le but (1-0).

Wanze/Bas-Oha, nullement groggy, réagit. Sur un corner de Hubeaux, Mottet, monté en ligne, place une tête de peu à côté."Nous devons être plus durs dans l'impact,lance Olivier Parmentier.Nous laissons trop d'espaces entre les lignes."Et de fait, Honay, de la droite, ajuste un centre sur la tête de Neerdael, contrée in extremis devant le but.

Après la pause, les P'tits Bleus mettent directement les locaux sous pression."Donne-nous un peu d'air, Robin(NDLR: Demaerschalk)", hurle le coach visité. Un beau centre d’Adam devant le but ne trouve pas preneur. Sur un nouveau centre, Wanze/Bas-Oha réclame une faute de main comme en première armure. Mais l'arbitre ne bronche toujours pas. Fize, un peu en panne d'inspiration, se contente de procéder en contres. Les visiteurs prennent de plus en plus le jeu à leur compte. Adam, seul devant Firquet, ne peut éviter l'excellente sortie du gardien. Sur la reconversion offensive rondement menée, Fissette élimine deux adversaires avant de louper la délivrance pour son équipe malmenée. De plus en plus offensifs, les Mosans perdent un ballon en défense. Vandervost, aux aguets, le récupère, lève la tête, voit Graindorge avancé puis travaille un lob dont il a le secret (2-0). Dès lors, les carottes sont cuites. Le but de la tête de Denorme dans les arrêts de jeu n'est qu'anecdotique (2-1). Fize a certes courbé l'échine mais il a tenu bon. Wanze/Bas-Oha, lui, a démontré toute l'étendue du talent de sa jeunesse. Un talent qui devrait encore monter en puissance dans les prochaines semaines.

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul.

Cartes jaunes: Vandervost, Licour, Erivelton; Bisconti, Honay, Mercenier.

Carte rouge: Parmentier (90e, 2ejaune).

Buts: Licour (1-0, 14e), Vandervost (2-0, 90e), Denorme (2-1, 90e+5)

FIZE: Firquet, Sbaa, Massar (64eFissette), Gillard (62eLedure), Eyckmans, Damsin, Wagemans (54eNzembo), Vandervost, Demaerschalk, Licour, Erivelton (72eReuter).

WANZE/BAS-OHA: Graindorge, Adam (84eCrupi), Bisconti, Goosse (69eDenorme), Moureaux, Moulin (80eBeaujean), Hubeaux, Mottet, Gilson, Honay, Neerdael.