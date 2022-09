De Castris est le Hutois malheureux de la soirée

Souvent, quand un match s’achève sur un nul blanc, les spectateurs sont insatisfaits. " Celui qui quitte le stade ce samedi soir mécontent n’y connaît rien en foot", assurait Manu Papalino quelques minutes après le coup de sifflet final. C’est vrai, que malgré qu’on ait été sevré de but, on ne s’est pas ennuyé. Pas de but donc et même une certaine parcimonie dans le nombre des occasions mais une rencontre tactique avec des équipes qui se connaissaient bien et qui étaient bien en place pour se neutraliser réciproquement.