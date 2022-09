Verlaine face à sa bête noire

Auteur d’un doublé la semaine dernière dans le derby face à Stockay, Louis Jamar respire la forme avec les Taureaux. L’attaquant des Verts a retrouvé ses sensations, après une saison 2021-2022 en demi-teinte au niveau collectif. Il n’avait plus inscrit deux buts depuis son épopée à Aywaille de 2017 à 2020."Par rapport à l’an passé,le coach (NDLR: Marc Segatto)me fait jouer un cran plus haut. Forcément, cela me plaît puisque je suis beaucoup plus libre sur le terrain", dit l’attaquant de 29 ans. Après un succès probant, les Verlainois ne s’emballent pas."L’objectif prioritaire reste le maintien. Rien de plus. Ce n’est qu’une victoire et on doit rester les pieds sur terre."D’autant que Ganshoren avait fait mal aux Hesbignons la saison dernière. "Oui, les Bruxellois m’avaient vraiment impressionné. Ils devraient, une fois de plus truster le haut de tableau", confie Louis Jamar, qui n’était pas parvenu à trouver le chemin des filets face à cette équipe l’an passé.