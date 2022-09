Un duel fratricide entre Parmentier et Mercenier

Et c’est le ballon rond qui a permis aux coachs de Fize et de Wanze/Bas-Oha de se rapprocher et de nouer une belle amitié qui dure depuis vingt ans. " Je jouais à Huy alors qu’il évoluait à Bas-Oha, se souvient Olivier Parmentier.Puis, on a formé un vrai groupe d’amis avec Nicolas Rovny et Mika Freson. Nous sommes vraiment proches, c’est presque comme la famille." " C’est vrai, avant d’être un adversaire, c’est un ami. D’ailleurs, qu’il prenne des sous pour la soirée", rigole, de son côté, Jean-Yves Mercenier.

Mais avant de penser à la troisième mi-temps, il y en a deux "officielles" à disputer. Et sur le pré, les Fizois auront une sacrée revanche à prendre après leur prestation plus que moyenne de dimanche. " Nous sommes passés à côté, c’est vrai, opine Olivier Parmentier.On doit maintenant faire en sorte de corriger le tir et de reprendre les points tout de suite." Car, devant, ça engrange, et notamment du côté de Wanze/Bas-Oha, qui a fait le plein. " Nous sommes en pleine confiance, mais sans excès, prévient Jean-Yves Mercenier.On a des gars dans le groupe qui ont un peu de bouteille et qui se chargent de remettre l’église au milieu du village. Et on peut le dire, la descente a été bien digérée, on a tourné le bouton. De toute façon, c’est trop tard. On a fait des erreurs, c’est comme ça et nous sommes maintenant là pour faire les meilleurs résultats possibles."

Pour prendre les trois points, il faudra dès lors surprendre quand on sait que les deux hommes se connaissent bien et savent tout ou presque de l’équipe adverse. " Wanze/Bas-Oha est une équipe bien équilibrée. C’est une bande de potes et les gars s’entendent bien. Il y a aussi énormément de qualités individuelles, mais qui se mettent au service du collectif. C’est ce qui fait leur force", entame le coach fizois. " C’est un derby, chaque joueur va donc être ultra motivé, rétorque Jean-Yves Mercenier.Quand une équipe vient de concéder une défaite, comme Fize, elle veut rebondir pour ne pas tomber dans une spirale négative. Mais on fera tout pour aller remporter les trois points. On ne fera pas de cadeaux, que le meilleur gagne." Avant, sans doute, la revanche à la buvette.