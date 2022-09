Un derby pour lancer enfin le championnat

"On a commencé notre préparation sur le tard, je m’attendais à vivre un début de championnat assez délicat, explique Ghislain Deltour.Sur le plan physique, le groupe est encore un peu trop court pour jouer nonante minutes à 100%." Avec dix-neuf buts encaissés en trois rencontres, Engis B est encore en rodage. "Les deux dernières rencontres ont été très bonnes. Malheureusement, le noyau est composé de jeunes joueurs et on manque encore parfois d’expérience", explique le coach engissois.

Du côté d’Oreye B, la préparation ne fut pas de tout repos. Jordan Horten, le coach, est arrivé sur le tard."Forcément, il faudra un peu de temps avant qu’on soit encore à 200%", commente le coach.

Le programme des Orétois a d’ailleurs été copieux. "On a affronté les deux cadors de la série. Je savais que ce serait très compliqué, même si j’ai vu des choses intéressantes,commente Jordan Horten.Ce dimanche, on n’a pas le choix que de gagner. Au vu de notre forme actuelle, on jouera le coup à fond. Même si le club n’a pas fixé d’objectif, j’espère pouvoir jouer le Top 5. Trois équipes sont intouchables. Par contre, le reste de la série est ouvert."

En cas de victoire dimanche, Oreye B ferait une excellente opération au classement.

Arbitre:encore à désigner.

ENGIS B:Docquier et Bertrand sont incertains, le reste du noyau est disponible.

OREYE B:deux ou trois joueurs de l’équipe première seront sélectionnés, alors que Benitez et Boeur sont absents.