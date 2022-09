Six absences à La Villersoise

C’est dans des conditions compliquées que La Villersoise va lancer une saison que le club espérait ambitieuse. Mais pas moins de six éléments manqueront à l’appel ce dimanche. " C’est la dernière fois que nous évoquerons Yagbo, qui a arrêté.Nathan Servais est blessé, comme Lussadissu et Rappe. Locht est en vacances alors que Vercruysse est incertain… On va faire avec les moyens du bord mais nous ne sommes pas prêts" nous confiait le coach Deblond.