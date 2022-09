Quatre mois plus tard, après s’être finalement sauvé, Huy retrouve les Luxembourgeois. " C’est une affiche assez particulière. La saison passée, on a gagné contre eux en Coupe. En championnat, on a perdu à l’extérieur et finalement, on gagne contre eux à la dernière journée sur notre terrain. C’est un peu une fois l’un, une fois l’autre", se rappelle Manu Papalino, l’entraîneur des Mosans.

Les Hutois connaissent donc bien leur adversaire de ce samedi. " On s’entend bien avec Marloie, c’est une équipe avec beaucoup de qualités offensives."

Pour ce qui est de la qualité offensive, elle devra être aussi présente en bord de Meuse ce samedi. Après le match nul face à Meix-devant-Virton le week-end dernier, les protégés du président Coulée restent en effet à la recherche d’une première victoire car le spectre des problèmes offensifs de la saison dernière n’est jamais très éloigné.

Néanmoins, dans le noyau, on assure que l’équipe se veut plus offensive. " On se sent mieux que la saison passée. Maintenant, il y a du travail à faire dans d’autres secteurs et pas seulement en attaque. On est plus mature que la saison dernière. On doit juste prendre confiance et grandir", nous confie le capitaine De Castris.

Les Hutois se sentent prêts, après une semaine assez riche. Un match amical mardi face à Verlaine et un entraînement au complet jeudi. " Je sens vraiment que le groupe monte en puissance!", confirme Manu Papalino.

Arbitre : Thomas Spillemaekers, assisté de Guillaume Gevar et Virgil Ifrim.

HUY : Marly, David, Muaremi, Eeke, Pollina, Morana, Kabombo, Loyaerts, Nzoïgba, De Castris, Papalino, Pire, Picchietti, Charef, Frantim.