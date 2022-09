Huy doit avant tout préserver ses jeunes

C’est dans la salle d’une grosse équipe que Huy commencera son championnat. Après la galère de la saison dernière, clôturée sans la moindre victoire, tous les Mosans ont évidemment envie de regoûter au succès. Mais, objectivement, les choses sont mal embarquées avec un groupe encore réduit pour cette première. " Nous n’étions que six à l’entraînement de jeudi, souligne un Steve Jovenau qui sait qu’il devra être patient.On a la chance d’avoir les jeunes avec nous sans quoi il n’y aurait même pas de match. Mais ce sont des U18 et il ne faut pas les griller. Ils ne devaient jouer que quelques minutes et passent déjà les quinze. À la fois suite aux soucis d’effectif mais aussi suite à leur travail.Maintenant, ils ne doivent en rien avoir le poids de ces rencontres R2 sur les épaules. Ils sont en pleine formation et on doit les préserver. On va jouer avec les moyens du bord et attendre le retour d’un groupe complet tout en tentant de progresser semaine après semaine dans un climat positif."