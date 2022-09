Haneffe veut être positif: «J’ai appris des choses»

Des notions de base mais primordiales qui manquaient ces derniers temps " J’ai eu la vidéo de notre dernier match à Tilff mais j’ai décidé de ne pas la montrer au groupe. On a parlé de certains points, de certaines séquences et j’ai senti le groupe réceptif de la sorte. On a travaillé et j’ai cru voir des changements s’opérer. Maintenant, j’ai appris des choses sur moi en visionnant les images. Même si je suis le plus positif possible, dans le tymbre de ma voix, on sent de l’inquiétude et je dois corriger cela. Tout n’est pas en place mais je ne dois pas ajouter du stress avec cette attitude que je vais corriger."

Plusieurs absents

Car, au moment de prendre la direction d’une équipe de Natoye dans les cordes des Templiers, il va falloir composer avec de mauvaises nouvelles."On vient de perdre Denis qui ne désire plus s’éparpiller dans les deux groupes et nous a fait part de sa demande de se centrer sur le groupe P3. La blessure de Dessart va demander du temps. Enfin, Kerkhofs a trouvé un travail pour 15 jours, maisen soirée et ce sera donc sans lui",énumérait le mentor haneffois. Une tuile pour le jeu intérieur tant le pivot avait été positif depuis le début de la reprise."Mais le reste du groupe sera là avec le retour de Tassin dans le groupe puisqu’il a eu le feu vert médical. On a pu travailler en 5 contre 5 pour continuer à avancer. Je pense qu’avec le staff, on a peut-être voulu mettre la charrue avant les bœufs en pensant que tout ce qui avait été mis en place l’an dernier était acquis mais non. On doit travailler et trouver notre identité… peut-être pour bien lancer ce championnat ce samedi."