Et en effet, la bonne surprise est de retrouver Geer en tête du classement de l’élite provinciale. " Mais les joueurs restent lucides. Parfois, il y a des séries comme ça. On profite, mais on ne s’emballe pas, tempère Nicolas Henkinet, qui ne serait pas contre un quatrième succès de rang face à Eupen.Une équipe qui joue bien au foot, qui ne bloque pas le match et qui a des temps forts intenses. Il va falloir accepter ces moments de domination et profiter de leur temps faibles."

Si l’on dit "jamais deux sans trois", pourquoi Geer ne lancerait-il pas la maxime "jamais trois sans quatre"?

Arbitre: Fabien Laforge, assisté de Philippe Schmetz et Damien Dodeigne.

GEER: Aerts, Georges, Vigil Bajo, Henquet, Bekaert, Grosdent, Messina, Vandebosch, Philippe, Cokgezen, Mulowa, Coulon, Litran, Fadda, Delvaux. Bouhriss est suspendu.