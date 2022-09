Faimes doit lancer la machine à l’extérieur

Deux défaites et un nul. C’est jusqu’ici le bilan de Faimes depuis le début de la saison. L’idéal, désormais, ce serait d’associer ces résultats initiaux à une victoire, fût-elle courte, en déplacement à Ster. Une équipe qui est, depuis quelques saisons déjà, une valeur sûre de la série. Fait un peu rare: après trois rencontres de championnat, Ster n’a tout simplement pas encaissé de but. Or, on sait à quel point Faimes peine à marquer. " On ne peut pas dire ça après trois matchs à peine, nuance Bertarnd Marler.On verra ce que ça donne quand les automatismes vont se mettre en place. Il faut, comme je le dis souvent, nous laisser du temps et faire en sorte que progressivement, les choses se mettre en place. Là, il n’y a pas urgence. On n’est encore qu’au début de l’aventure. Mais, oui, je pense mes gars capables de quelque chose." C’est tout le mal qu’on leur souhaite…