Enfin le déclic à Hannut?

Un trois sur neuf pour débuter la saison, cela n’était plus arrivé à Hannut depuis la saison 2014-2015. La victoire de la semaine dernière dans le derby contre Fize (3-0) a donné une bouffée d’oxygène au groupe de Manu Christiaens. Il faut dire que les Hannutois restaient sur deux prestations peu convaincantes. " Cette fois, on est lancé, assure le coach des Verts.J’ai toujours expliqué que notre première victoire serait un déclic pour la suite du championnat. J’ai déjà senti un autre investissement dans le chef des joueurs. Pour preuve, davantage de gars restent après l’entraînement pour boire un verre. Hier (NDLR: jeudi),on a d’ailleurs organisé un souper pizzas et j’ai remis certaines choses à plat."Notamment avec Laurent Père. " Oui, j’ai eu une longue discussion avec lui, surtout au sujet de l’arrivée de Marco Crotteux. Tout est à présent rentré dans l’ordre et il sera présent dimanche avec nous", confie le T1