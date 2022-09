Et le moins que l’on puisse écrire est que Steve Dessart se méfie énormément de ce déplacement. " Oui, nous sommes en confiance, mais nous sommes également prudents car Dison est une équipe bien organisée, avec des qualités, qui a le vent en poupe après sa montée et qui reste sur une belle prestation contre Rebecq, pointe le coach des Hesbignons.Mais on va évoluer sur un beau terrain face à une équipe joueuse et cela correspond à mes valeurs footballistiques."

En cas de victoire, Waremme entamerait ainsi la saison par un 4 sur 6, ce qui ne lui est jamais arrivé en D2 ACFF. " Ce serait magnifique, se projette Steve Dessart.En tout cas, après avoir eu un petit goût de trop peu par rapport au résultat final de la semaine dernière, mes gars ont à cœur de bien lancer cette saison."

Arbitre: Germain Vanackere, assisté de Vilevo Ziggar Koffi et Mostapha Chakouath.

WAREMME: Steve Dessart effectuait sa sélection après le dernier entraînement de ce samedi matin. Lannoy et Raskin vont jouer avec la P2. Cheriet (dos) est laissé au repos.