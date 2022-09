Comblain croit en l’exploit: «La salle sera pleine»

Si on devrait voir Comblain au 2e tour de la coupe de Belgique peu importe le résultat de ce dimanche, le but de Ludovic Humblet et ses troupes est de réussir à faire tomber le leader invaincu de la poule pour devenir le meilleur deuxième de toutes les poules."On aurait ainsi la chance de recevoir au tour suivant dans une rencontre à élimination directe", souligne un coach qui espère que tout va s’aligner après la défaite de cette semaine dans l’antre de Courtrai."Honnêtement, je n’ai dévoilé qu’un minimum de cartes tactiques lors de ce premier match pour avoir une chance de surprendre cet adversaire au retour. On a travaillé de manière sereine, en axant sur les attitudes qui ont été remarquées quand le bateau a pris l’eau en 2e période contre cette équipe et on va tenter d’y apporter des solutions. C’est un moment important à deux semaines de la reprise du championnat pour voir si on continue à aller de l’avant."