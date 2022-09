Wanze n’a pas changé mais devra plus gagner

À Wanze, c’est d’abord les potes et l’ambiance. Et si Moulin et consorts sont toujours très affûtés lors de la troisième mi-temps, ils ont parfois eu du mal à se montrer réguliers durant les deux premières. Du moins en début de saison passée. " C’est pour ça que nous allons tenter de surfer sur la vague de notre belle fin d’exercice passé, explique Axel Delhalle, responsable de l’équipe.Nous avions réalisé quelques performances face à des équipes qui avaient pourtant des ambitions bien plus grandes que nous."