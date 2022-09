Une préparation bien contrastée à Huy

Malgré tout, l’équipe et le staff gardent la confiance de leur président, Thomas Roland. " L’objectif de cette saison reste le maintien. On a fini la dernière saison en trombe, il y a eu quelques départs comme notre meilleur joueur Arthur Heine mais on ne considérait pas cela comme grave car le flambeau était donné aux jeunes. Malheureusement, ils n’ont pas été des plus assidus à l’entraînement et ils ne sont pas prêts. Maintenant, nous croyons en eux et le staff aussi. Ils sont jeunes. En deux mois, je ne pense pas qu’ils soient tous devenus des flans.Dans tous les cas, j’espère qu’après leurs examens, tout rentre dans l’ordre et qu’ils recommencent à avoir la tête au hockey."

Et même si les amicaux ne sont pas bons dans les chiffres, il n’est pas interdit de rappeler qu’en janvier dernier, le pessimisme était de mise à Huy, avec la suite pourtant que l’on connaît.

Roland: «On vise un Top 6 chez les Dames»

Contrairement aux hommes l’équipe première dames hutoise va très bien. Après une excellente préparation, les progrès se remarquent comme jamais auparavant et les ambitions augmentent au fur et à mesure que l’on avance dans la bonne direction. " Luca Minadeo fait un extraordinaire travail à la tête de l’équipe. Les filles progressent à tout point de vue et je pense, sans exagérer, que l’on doit viser le Top 6 cette saison. Si ça continue de la sorte, il sera intéressant de tenter de faire monter l’équipe dans les deux, trois ans. Il y a des jeunes joueuses dans l’effectif, c’est prometteur."

Comme quoi, entre déception et espoir, le club hutois est tiraillé entre ses deux équipes premières. Il n’empêche, la jeunesse reste le mot-clé de Huy qui rêve doucement de revivre des après-midi à plus de 200 spectateurs comme la saison passée.