Stockay face à son frère jumeau

Les gars de Manu Valoir seraient bien inspirés en signant leur premier succès de la saison après le lourd revers initial. Mais pas de vent de panique chez les Stockalis. " Je savais qu’on ne signerait pas un 10/12, avoue le coach stockali.On doit quasiment tout reprendre de zéro depuis le début et tout ne se fera pas en un jour, comme ça. On doit être patient avec cette équipe. D’autant qu’avec les blessés, on a moins de solutions que ce qu’on aurait pu avoir. Mais je ne veux pas me plaindre: on bosse bien et on progresse sortie en sortie. Je suis vraiment confiant. Mais je sais que ce sera dur face à cette équipe qui nous ressemble."

Un air de famille

Descendue de Nationale 1, La Louvière est, elle aussi, en pleine reconstruction. Elle doit faire avec beaucoup de transferts qu’elle intègre progressivement. " Oui, c’est un peu le même souci que nous,sourit Manu Valoir.C’est une jeune équipe qui avance pas à pas. Mais il y a des qualités. Je pense à quelques joueurs comme l’arrière gauche et un flanc ou l’autre. Non, ce ne sera pas une partie de plaisir. Il faudra prester à un niveau et à un bon niveau. Après, il faut rester calme en ce début de saison. Et faire un 0/6 ne serait pas une catastrophe non plus. On doit, je le répète, prendre notre temps. Et avancer sereinement. On ne doit pas se mettre une pression inutile et devenir fou avec ça. On verra comment aussi se passe le match car, comme on l’a vu contre Verlaine, des fois, une rencontre peut tourner facilement dans un sens comme dans l’autre sur pas grand-chose…"

Arbitre: Francesco Muratore.

STOCKAY: le noyau stockali est complet. Seuls Eryilmaz et Bernier sont et restent blessés.