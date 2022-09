P1: Licour (Fize) - Graindorge (WBO), destins croisés

Il est vrai que le portier de 18 ans est gâté pour son baptême du feu avec cette affiche de prestige, lui qui n’a été prévenu de sa titularisation que ce jeudi soir. " Ma première réaction oscillait entre la joie et le stress. Mais bon, c’est une bonne pression car j’ai envie de donner le meilleur de moi-même, confie celui qui a défendu les cages de la P3 le week-end dernier.J’avoue ne pas du tout connaître Fize, mais ce que je sais, c’est qu’un derby, ça se gagne, c’est tout. Une chose est certaine, je vais préparer mon match normalement afin de ne pas me rajouter un stress supplémentaire. Je vais essayer de bien dormir, de bien manger afin d’être en forme. "

Et si le portier des Mosans veut réaliser une clean-sheet et aider ses partenaires à décrocher un quatrième succès de rang, il devra repousser les assauts fizois, et notamment ceux de Johann Licour, revenu à l’entraînement ce jeudi. " Et on veut absolument éviter une deuxième défaite de rang. Il faut jouer la gagne car c’est un match assez important. En cas de défaite, on pourrait déjà se retrouver à six points de la tête après seulement quatre matchs, c’est beaucoup, martèle le comparse habituel d’Erivelton, qui retrouve ainsi le club de ses débuts pour la première fois en match officiel.Je ne me souviens pas d’avoir affronté Wanze/Bas-Oha en tout cas. C’est un peu spécial car c’est un chouette match à jouer, je connais du monde en face. Et c’est sympa de voir qu’ils continuent de faire confiance aux jeunes, comme ils l’avaient fait en me lançant dans le bain. "

Depuis lors, pas mal d’eau a coulé sous les ponts, mais nul doute qu’Achille Graindorge rêverait de connaître un destin à la Johann Licour.

Arbitre: Belyamin El Baraka, assisté de Bonaventure Kagné et Eric Van Der Heyden.

FIZE: Firquet, Sbaa, Ledure, Denruyter, Massar, Eyckmans, Reuter, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Erivelton, Gillard, Damsin, Fissette, Licour, Nzembo.

WANZE/BAS-OHA: Graindorge, Bisconti, Goosse, Moureaux, Moulin, Hubeaux, Gilson, Honay, Neerdael, Beaujean, Rasquin, Adam, Mottet, Carraro, Crupi. Mercenier (mollet) et Tombal (ischios) sont blessés. Pessotto (raisons privées) est absent.