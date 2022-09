Miceli: «Le 5-2 contre Verlaine ne veut rien dire»

Un éventuel 0/6 face à un adversaire contre lequel Hamoir avait fait 1-1 la saison passée ne serait pas une cata, selon le T1 des Rats. " Non, on commence toujours mal, sauf la saison passée,rappelle-t-il.Puis, franchement, si on commence mal mais qu’on finit comme les autres saisons, je signe à deux mains (rires). Cette défaite à Verlaine, trop lourde dans les chiffres, ne veut rien dire. Ce qui m’intéresse, maintenant, c’est bien plus le contenu. Et généralement, quand le contenu est bon, le reste suit, non?" En effet.

Arbitre: Quentin Malhaise.

HAMOIR: le noyau est au complet. Rausin revient de suspension.

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Smal, Rosy, Kinif, Rouffignon, Moors, Gaux, Marion, Coquelle, Paquet (?), Bajraktari, G. Baudoin, Farikou, Jaspard.