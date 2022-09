Marchin assume l’étiquette de favori

Ayant déjà achevé la saison précédente dans le costume de coach même si Frédéric Bougelet était encore là, Antoine Thomas reprend donc le flambeau et aussi les ambitions inassouvies puisque la volonté était et est encore clairement de monter en P3.

"J’étais déçuaprès cette défaiteface à Queue-du-Bois alors que nous étions supérieurs, avoue le T1 marchinois.Je m’en suis remis, j’ai pu construire l’équipe et j’ai maintenant la pression. L’objectif à atteindre est très clair, on veut monter!"

Pour éviter une frustration supplémentaire et mettre tous les atouts de son côté, le club s’est bien renforcé."Je souhaitais doubler tous les postes,explique Antoine Thomas.On s’est donc renforcé dans tous les secteurs de jeu et je dispose d’un noyau de 22 à 24 joueurs. Ils sont tous capables d’être titulaires en P4 ou même en P3 puisqu’au moment de la constitution du groupe, on ne savait pas encore où on évoluerait. Pour le moment, le taux de présence aux entraînements est optimal. Il y a donc un paquet de déçus quand la sélection tombe. Ceux qui ne sont pas repris vont renforcer l’équipe B mais rien n’exclut que cela fonctionne aussi dans l’autre sens si des garçons de B s’avéraient plus performants."

Même si les rencontres "à domicile" ne se disputent pas encore sur les nouvelles pelouses de Marchin, le coach assume le statut de favori:"C’est une étiquette qu’on aura tous les dimanches!"