L’Inter Huy prendra son temps pour remonter

Rétrogradés administrativement, les Intéristes ne chercheront pas à brûler les étapes. « Nous avons perdu beaucoup de joueurs et c’est logique, ils méritaient de rester un cran plus haut » concède Flamur Vitija, coach de l’équipe. Chance pour les Mosans, ils disposaient de pas mal de jeunes joueurs qui vont maintenant pouvoir prendre la place de leurs aînés. « On va en profiter pour lancer ces gars. Nous allons également mettre en place un nouveau système de jeu afin de pouvoir s’adapter à un futsal qui évolue. »