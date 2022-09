Les Marchinoises cherchent à s’amuser

Promu coach de cette formation, le joueur de l’équipe masculine A Julien Daubée, est particulièrement enthousiaste au milieu de ses nouvelles ouailles. " Comme je quittais le Namurois pour venir rejouer ici à Marchin, ma compagne m’a proposé de soumettre l’idée de créer une équipe féminine, à la direction, et celle-ci a immédiatement adhéré au projet. Lors des premiers entraînements en janvier, les filles étaient au nombre de 14. Maintenant, elles sont 25!"

On le sait, le foot féminin est en plein essor et de nombreuses équipes se sont créées. Pour le moment, à Marchin, on n’a d’autre ambition que de s’amuser. " L’équipe est très hétéroclite à plusieurs niveaux, souligne son T1 qui est assisté dans sa mission par Jason Vanderhaege et Maxime Raskin.La plus jeune va avoir 14 ans, l’aînée est largement dans la quarantaine; certaines sont de vraies débutantes dans ce sport, d’autres ont déjà évolué à un plus haut niveau. Mais, ce qui importe, c’est l’amusement. Quand je vois les filles qui viennent aux entraînements et qui ont la banane, rien ne peut me faire plus plaisir.On a déjà fermé des buvettes à 2 h du matin… Cela n’exclut pas l’envie de progresser et du sérieux au travail. J’ai déjà vu quelques têtes visiblement surprises quand j’arrive avec les schémas tactiques que j’ai préparés."