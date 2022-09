Lemestrez est prêt pour la fin de saison

Malgré ce couac, il avait terminé l’épreuve ardennaise à une belle quatorzième place au classement général sur cette course qui avait attiré plus de cent partants."J’ai réussi à terminer huitième et dixième de deux étapes", poursuit Juan Lemestrez.

Il a ensuite eu moins de réussite. Avec une journée noire à Couvin, sur la deuxième course de côtes de la saison."J’y suis tombé après à peine cinquante mètres,détaille-t-il.Cela a chuté devant moi et je n’ai rien su faire. J’ai su ensuite revenir dans le groupe, mais, sur le circuit local, j’ai été victime d’un problème mécanique. J’ai dû changer de vélo et je me suis retrouvé trop loin, on m’a arrêté. Ce n’était pas ma journée."

Le week-end dernier, il a animé l’épreuve de Waanrode, en Flandres. " C’était une course assez plate, cela roulait assez vite au peloton mais j’ai attaqué, ajoute Juan Lemestrez.J’ai fait deux tours seul, en poursuite derrière les deux hommes de tête. Mais il y avait vraiment beaucoup de vent et j’ai été repris par le peloton. Je m’y classe quatorzième."

Que vise-t-il pour les dernières courses de la saison? " Je me sens encore bien, je sens que la condition est là et j’espère pouvoir en profiter, ne plus être victime de malchance, répond-il. J’irai sur une kermesse ce week-end, peut-être celle de Porcheresse ou une autre à proximité de Bruxelles. Mais il reste de belles épreuves pour les dernières semaines de compétition, comme la manche de la Top Compétition de Jemeppe-sur-Meuse."