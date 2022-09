La délivrance, enfin, pour Guillaume Daix

Le coureur de Couthuin attendait avec impatience de recevoir le feu vert des médecins pour retrouver les pelotons. Qu’il a obtenu. Heureux de retourner en compétition, il a démontré sa joie en allant chercher sa première victoire de la saison à Furnaux, dimanche dernier, où il y avait quarante cadets. "Ce succès fait vraiment du bien, commente, radieux, le sociétaire de Sprint 2000 Charleroi. J’étais effectivement très content de pouvoir reprendre la compétition. J’étais allé voir un spécialiste qui m’a autorisé à recommencer. Si la douleur revient, par contre, je dois arrêter. Mais ce n’est pas le cas pour le moment."

Sa reprise, il l’avait effectuée sur la course de côtes de Couvin. Il s’y était classé quatorzième. " Je pense que je méritais mieux comme résultat, j’ai été très actif durant la course, poursuit le grand frère de Camille, jeune cycliste elle aussi.J’ai attaqué, j’ai aussi essayé de faire exploser le peloton. J’ai réussi à lâcher de bons coureurs, à les mettre en difficulté. Cela m’a mis en confiance sur mon niveau."

C’est donc avec le couteau entre les dents de son dérailleur arrière qu’il a pris le départ à Furnaux. Où il a flingué quasiment dès le départ."Nous sommes rapidement partis à trois avec Édouard Claisse et Dany Gabez. Ce dernier a dû lâcher prise dans le final et nous arrivons à deux. Comme je suis plus rapide qu’Édouard, je l’ai déjà devancé plusieurs fois au sprint cette saison, il a tenté d’attaquer dans une bosse mais j’ai su m’accrocher."

Que représente ce succès pour le Couthinois? " Cette victoire fait beaucoup de bien, répond-il.C’est aussi la récompense de beaucoup de travail. Ce succès, j’en avais envie. Et je pense que je le mérite quand je regarde ma régularité cette saison."

Il est effectivement un des coureurs les plus réguliers de la saison. Pas étonnant qu’il lutte pour le podium du DH Challenge Ekoï chez les cadets, le classement de régularité des jeunes coureurs wallons."Cette victoire va me libérer, je vais pouvoir courir en étant moins focalisé sur cette quête de succès."

Et s’ouvrir des portes le menant vers d’autres bouquets du vainqueur? Il va en tout cas tenter sa chance dès ce samedi, sur les routes vallonnées et exposées au vent de Porcheresse, où il sera un des favoris et où il retrouvera Édouard Claisse, qui a déjà annoncé sa participation à l’épreuve namuroise. Le lendemain, il se rendra au test national de Waregem.