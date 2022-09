«Je voulais me remettre au sport et repartir de zéro»

Parmi les joueuses qui composent le noyau de Marchin, on trouve Eva Seret qui nous explique son parcours atypique puisqu’elle s’apprête à découvrir le monde du ballon rond. « J’ai joué de très longues années au basket puis j’ai stoppé, précise la néophyte du foot. Mon copain connaît Julien, notre coach, et je me suis dit que j’allais me remettre au sport mais je voulais repartir de zéro. Après quelques mois, je peux vous certifier que l’ambiance est toute différente et que, pour rien au monde, je ne retournerais au basket ! On dit que le foot est un sport de contacts mais ça ne me fait pas peur parce que ça existe aussi dans le basket. »