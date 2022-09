«J’avais décidé d’arrêter mais Zielonka m’a convaincu»

Déjà auteur d’un but depuis le début du championnat, Martial Mihesso devrait être une des bonnes surprises fizoises cette saison. « J’avais décidé d’arrêter le foot, narre ce médian de 22 ans qui habite Landen, mais qui a été formé à Waremme et a transité par OHL B et Geer, notamment. Je ne pensais pas reprendre le foot puis Sébastien Zielonka m’a contacté pour me proposer de reprendre. Je n’ai pas hésité. En fait, j’ai envie de rejouer pour le plaisir et rien d’autre. Il y a une bonne ambiance dans ce noyau. » Rapide, technique et doté d’un bon passing, le médian adore briser les lignes et s’engouffrer dans les espaces. Le genre typique de joueur qui a fait défaut à Fize B la saison passée. A.R.