Handball: la D2, une terre inconnue pour Thierry Herbillon

Fort de ses vingt années d’expérience dans l’élite, sans oublier l’équipe nationale, le coach a réussi sa première sortie officielle la semaine passée en coupe de Belgique, avec une victoire 32-19 face à Flémalle, également pensionnaire de la D2. Un succès qui avait déjà marqué les esprits de nombreux supporters. Pas de quoi pourtant rassurer le nouveau mentor mosan. "Il faut relativiser ce résultat. Flémalle est bien en D2 mais parce qu’il avait oublié de renoncer à la montée au cas où il y aurait un montant de plus. Sans dénigrer le réel niveau de la division, ce n’est pas une équipe qui nous a posé des soucis. Je pourrais d’ailleurs dire la même chose pour mon équipe. Il y en a qui jouent au handball et d’autres qui jouent à la balle (sic). Ce n’est pas non plus dénigrant mais là d’où je viens, c’est un constat et, pour moi, un nouveau challenge. J’ai vu de belles choses mais aussi de très mauvaises. On va devoir travailler tout cela et ce ne sera pas si simple."

Pas si simple, malgré un noyau plus que renforcé? Le T1 mosan a-t-il déjà vécu le syndrome récurrent de notre club régional: l’assiduité aux entraînements et la gestion de quelques fortes têtes? " Je suis extrêmement content d’être ici et d’avoir un bon noyau qui, physiquement, est prêt à 80%. Mais avoir un ou deux joueurs absents, et jamais les mêmes aux entraînements, ce n’est pas bon car il y a toujours un schéma programmé et devoir le recommencer, ce n’est pas normal. De même, en match comme à Flémalle, il y en a qui sont à la fois joueur-coach et arbitre (rires). J’ai rarement eu cela avant. C’est peut-être cela la D2. Mais je suis confiant car on commence à se comprendre."

Et le coach de conclure qu’il ne peut parler de son adversaire trudonnaire puisqu’il ne connaît rien ou très peu la division.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Agnello, Brialmont, De Cecco, Khaldi, Mollate, Pagnoul, Tilman, Tillière, Vieira, Thirion, Tzenoff, Desthexe, Philouze